Под Офис президента выходило лишь 200-250 партийцев Шария, - Карась

20 июня, 2020, 18:16

Общее количество участников уличной акции Партии Шария вблизи Офиса президента Украины (улица Банковая, 11), состоявшейся 17 июня 2020 года, не превышало 250 человек

Об этом у себя в Telegram рассказал ветеран АТО-ООС, один из основателей и руководителей молодежной организации "Сич" Евгений Карась, передает Еспресо.TV.

"Где-то 200-250. Это я беру по максимуму", - отметил он.

Силовая поддержка митинга, по данным Карася, была платной.

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"Охрана массовки Шария стоила 2000 грн за охранника", - говорится в сообщении.

Как заявляет Карась, речь о наемниках, а не идейных сторонниках партии ( "Мы без идеи, чисто за деньги").

Справка

Накануне прошлых парламентских выборов, а именно 24 июня 2019 года, партию зарегистрировали в ЦИК.

То есть это произошло уже после избрания Владимира Зеленского президентом Украины.

Напомним, акция 17 июня закончилась драками между людьми Шария и национал-патриотами. Столкновения, в частности, имели место на станциях метро в центре Киева.

Не обошлось без задержаний полицией. После контрмитинга "Демсокиры" и националистов под Офисом президента, полиция задержала главу общественной организации "Родина Героев Небесной Сотни" Юрия Аксенина после требования последнего к полицейским разговаривать с ним на государственном языке.

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