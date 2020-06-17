"Маладой, челавек, куда идьош?": Участник митинга против Шария заявил, что его упаковали в автозак при переходе улицы после митинга

17 июня, 2020, 15:06

17 июня, после контрмитинга "Демсокиры" и националистов под Офисом президента, полиция задержала председателя общественной организации "Родина Героїв Небесної Сотні" Юрия Аксенина

Об этом активист Юрий Аксенин рассказал в видео, которое обнародовал на Facebook.

"Десять минут назад, передвигаясь по улице Липской, я перешел дорогу, а меня полицейский... или не полицейский поймал за руку. Говорит: "маладой, челавек, куда идьош?" А я в ответ:"А чого представник поліції.. звертайтесь до мене, будь-ласка, державною мовою". За что меня упаковали, то есть скрутили и погрузили в автозак", - рассказал Юрий Аксенин.

Позже активист обнародовал еще одно видео из Печерского отделения полиции, в котором рассказал, что все 15 задержанных полицией - представители именно контрмитинга против партии Шария.

Напомним, 17 июня на Банковой, у Офиса президента на контрмитинг против партии Шария собрались представители "Демсокиры", "Нацкорпуса", С14 и "Сокола".

Во время митинга на Банковой Нацкорпус и Демсокира забросали несколькими десятками яиц активистов "партии Шария"

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