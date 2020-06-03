Коллективная Тетя Мотя. Как Украину лишают идентичности и культуры

3 июня, 2020, 14:19

"Лучше быть изнасилованной, чем украинизированной". Во властных кабинетах поселилась коллективная тетя Мотя Расторгуева из Курска. Которая готова уничтожить свою государственность, чтобы немножко зарабатывать и иметь свою "С" - стабильность

Пока Россия поняла, что завоевать нашу территорию оружием будет очень сложно и легче поплавить остатки мозгов тех, кто еще остается в ней. В команде Зеленского решили поломать даже те предыдущие достижения гуманитарной сферы, которые где-то и появились. Комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы в турборежиме превратить Украину в Малороссию, не знает границ. Сначала были обыски в музеях и культурных центрах, и "Довженко-центр" объявил, что вынужден прекратить свою работу.

Не успели украинские певицы в неглиже записать обязательный украиноязычный хит, а рядовые граждане оценить кино о собственных киборгах с украинскими шевронами и на нашем языке, чуть ли не впервые без двусмысленных намеков о бравом десантнике с чеченской войны, и вот новые испытания.

В лагере ОПЗЖ и москвофильском крыле "Слуг народа" аж подвывают, что Украине не нужны квоты на государственный язык и очень нужно помочь русскому языку. Ведь так можно и рейтинги среди лайт-ваты накануне местных выборов несколько подтянуть и комплементарный тульский пряник от российских кураторов получить. Часто на представителей власти не действует даже критика, потому что после первого скандального интервью о языковом многообразии от главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова вчера он выдал подтверждение своей пророссийской позиции. Мол, языковой закон необходимо пересматривать, чтобы он устроил всех украинцев. То есть, все-таки ломать в угоду тем, кто не хочет эволюционировать и вырываться с российского дискурса.

Интересно, ложится это в канву Мюнхенского плана из 12 пунктов лишения национальной идентичности? Чтобы Европа смогла наконец торговать с РФ и снять с себя украинскую головная боль, а Кремль руками своей армии и локальных иуд "все по 30" громил и ломал каркас нашей государственности.

Идем дальше, чтобы почувствовать всю полноту гуманитарного кризиса.

Завтра или послезавтра у нас появится новый министр культуры и информационной политики. Его имя Александр Ткаченко. Масштабная личность была поддержана фракцией "Слуг народа" почти единогласно.

Еще на прошлой неделе бывший топ-менеджер "1 + 1" точил лыжи на выборы мэра Киева и его официальные страницы аж пестрели от заявлений о том, что Дарницкая ТЭЦ - "раковая опухоль Киева". А сам он записывал видео на Отрадном с разговорами о том, что принимает участие в партийном праймериз

И вот что-то там за ночь переиграли - и любимая партия отправила Ткаченко разбираться во всех тонкостях культуры. Как там у группы Kazka? "Поплакала и знов фіалка розцвіла". Александр Ткаченко на фоне других двух сотен "Слуг народа" выглядит профи, однако предыдущая сфера его деятельности под руководством Игоря Коломойского свидетельствует лишь об одном - в культуре нас ждет одно тотальное телевидение. Люди, которые делали политику через сериал о Василии Голобородько, то же самое будут делать с культурой. Им не нужны яркие и профессиональные конкуренты. Поэтому своего кино может больше не быть - будут туалетные комедии из-за поребрика. А вместо украинского музыкального продукта может быть одна тотальная общепонятная Ольга Бузовая. Тем более вкусы миллионов граждан, которые выбирали коллективных бужанских и дубинских, свидетельствуют, что их культура состоит в телепродуктах для ржачки... И поэтому там нет места ни скульптору Ивану Гончару, ни его музею. Ни "Довженко-центра" - тем больше в его дворе полным ходом идет строительство очередного одоробла. А это более понятно для широких масс, для которых главное съесть "оливье" под позитивный видосик президента.

Гуманитарный кризис расцветает буйным цветом, когда наши It-girl и модели успешных сограждан абсолютно вмонтированы в российский дискурс и нарративы враждебного государства. Одна редактор глянца недавно ржала над похоронами Героя на войне. Другая - редактор украинской Vogue Юлия Пелипас написала в инстаграми, что война в Украине "гражданская". И только после публичного возмущения исправила пост.

Пока исправляют и извиняются, дальше может быть хуже. Гуманитарный кризис - мировоззренческий и умственный - в целом касается всего. Именно поэтому те же ОПЗЖ и крыло дубинских из СН позволили себе опротестовать амнистию для майдановцев. Когда это произойдет, граждане с промытыми мозгами и общей с россиянами культурой могут и не пикнуть. И тогда следующим может быть уже хуже. Например, осуждение террора ВСУ над "мирными шахтерами" на военном контракте с Кемерово.