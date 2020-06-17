В центре Киева произошли драки между националистами и сторонниками Шария

17 июня, 2020, 18:55

17 июня, после завершения митинга "партии Шария" и контмитинга "Демсокиры" и националистов, в метро вспыхнули столкновения: шариивцы совершили нападения на двух станциях метро, националисты ответили

Видео столкновений поделился у себя на странице в Facebook журналист Андрей Павловский.

Первым появилось видео, на котором двое участников контрмитинга против "партии Шария" уже избиты на станции Крещатик.

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На другом видео на станции метро "Театральная" группа представителей "партии Шария" с флагами нападает на нескольких националистов, бьет их партийными флагами и государственной символикой и применяет газовый баллончик.

Один из представителей шариивцев произносит "Зарежу тебя, б***ь".

После двух видео столкновений националисты выложили в сеть видео-ответ, где бьют шариивцев на той же станции "Театральная":

Столичная полиция сообщила о задержании "двух правонарушителей в метро".

"Инцидент произошел в 13:40 на платформе станции метро" Театральная ". Между двумя агрессивно настроенными мужчинами и группой лиц возникла словесная перепалка, которая перешла в драку с применением газовых баллончиков. Правоохранители вмешались и прекратили правонарушения", - говорится в сообщении.

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"Двух активных участников конфликта доставили в управление полиции в метрополитене для установления их личных данных и предоставления объяснений", - добавляют в полиции.

О ком именно идет речь - правоохранители не уточняют.

Азовское движение сообщает о 12 своих задержанных, шариивцы - о двух. В целом полиция задержала 15 человек.

Напомним, 17 июня, после контрмитинга "Демсокиры" и националистов под Офисом президента, полиция задержала председателя общественной организации "Родина Героїв Небесної Сотні" Юрия Аксенина после требования последнего к полицейским разговаривать с ним на государственном языке

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