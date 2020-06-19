РФ заблокировала дистанционное голосование Генассамблеи ООН в условиях пандемии, - Кислица

19 июня, 2020, 22:23

Россия, Венесуэла, Иран и Куба заблокировали путем нарушения процедуры умолчания инициативу о введении временного дистанционного голосования Генассамблеи ООН на время пандемии

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает "Укринформ" .

"Украина обеспокоена тем, что сегодня не удалось принять решение о введении временной процедуры дистанционного голосования в Генеральной Ассамблее ООН", - отметил Кислица.

Дипломат подчеркнул, что такие действия ограничивают возможности ООН в условиях пандемии коронавируса.

"Наиболее демократичный главный орган ООН - Генассамблея - остается ограниченным в исполнении возложенных на него полномочий согласно Уставу ООН", - сказал Кислица.

Дипломат добавил, что на фоне приближения годовщины принятия Хартии ООН положения базового документа "не только игнорируются, но и грубо нарушаются одним постоянным членом Совета Безопасности".

Кислица назвал действия РФ манипуляциями, которые россияне применили к Генеральной Ассамблее - органу, призванному сбалансировать полномочия Совбеза и решать любые вопросы в ООН демократическим способом, в том числе в отношении поддержания мира и безопасности в мире.

"Украина вместе с нашими партнерами и другими прогрессивными членами Организации будет прилагать усилия с целью возобновления полноценной деятельности Генассамблеи во времена, когда международное сообщество ожидает от нее решительных и практических шагов по противодействию пандемии, а также решение других проблем, которые только обострились во время COVID -19", - сказал Кислица.

Напомним, Генассамблею ООН впервые в истории проведут в онлайн-режиме .

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