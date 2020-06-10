Россию в ООН поймали на распространении фейков по поводу действий Украины на Донбассе
На это сообщении ответили в Постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке.
"Хотите знать, как рождаются российские фейки? Вот, пожалуйста. Российский дипломат в Женеве разместил фотографию девочки, которая, по его утверждению, погибла на Донбассе от обстрелов украинской армии. На самом деле эта девушка по имени Анастасия (Луцишина, - ред.) родом из Уссурийска, Россия, которую убил таксист в 2013 году", - написал в ответ спикер представительств Олег Николенко.
Алимов обозначил себя на странице в Twitter "дипломатом средних талантов". В своем тексте россиянин называет погибшую девочку 6-летней Полиной Сладкой, которая якобы одной из первых погибла в центре Славянска в 2014 году.
Wonder how Russian fakes are born? Here you go.- Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) June 9, 2020
Russian diplomat in Geneva posts a picture of a girl whom he claims to have died in Donbas due to army shelling.
In reality, this is a girl named Anastasiya from Ussuriysk, Russia, who was murdered by a taxi driver in 2013. pic.twitter.com/6fsqO6TzpW