Россию в ООН поймали на распространении фейков по поводу действий Украины на Донбассе

10 июня, 2020, 08:42

Заместитель постпреда России при ООН Александр Алимов разместил в Twitter сообщение о том, как гибнут дети на Донбассе от "обстрелов украинских сел", добавив фотографию девочки, которая была убита семь лет назад в Уссурийске

На это сообщении ответили в Постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке.

"Хотите знать, как рождаются российские фейки? Вот, пожалуйста. Российский дипломат в Женеве разместил фотографию девочки, которая, по его утверждению, погибла на Донбассе от обстрелов украинской армии. На самом деле эта девушка по имени Анастасия (Луцишина, - ред.) родом из Уссурийска, Россия, которую убил таксист в 2013 году", - написал в ответ спикер представительств Олег Николенко.

Алимов обозначил себя на странице в Twitter "дипломатом средних талантов". В своем тексте россиянин называет погибшую девочку 6-летней Полиной Сладкой, которая якобы одной из первых погибла в центре Славянска в 2014 году.