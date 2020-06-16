Украина проинформировала генсека ООН об организованных Россией репрессиях в оккупированном Крыму
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на текст письма.
"Российская оккупационная администрация в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина, продолжает свою искусственную кампанию насильственной паспортизации, что является элементом репрессивной политики государства-агрессора в отношении граждан Украины, которые вынуждены жить в условиях оккупации", - говорится в документе.
Дипломат подчеркнул, что принуждение жителей Крыма получать гражданство РФ является "преднамеренным и циничным элементом систематического давления на граждан Украины". Кислица отметил, что в случае отказа жителей полуострова получать российские паспорта их искусственно ограничивают в правах на трудоустройство, медицинскую помощь, социальные и пенсионные выплаты, а также в праве на владение собственным имуществом.
"Отсутствие российского паспорта часто становится основанием для принудительной депортации и запрета на въезд в АР Крым и города Севастополь", - говорится в письме генсека ООН.
Кислица также отметил, что Украина сохраняет решимость защищать права и интересы своих граждан во временно оккупированном Крыму и обратился к генсеку ООН с просьбой отреагировать на нарушение Россией международного права.
"Мы надеемся, что последовательное внимание к этим противоправным действиям РФ и их негативным последствиям для реализации прав жителей временно оккупированного полуострова будет представлено вместе с соответствующими рекомендациями в ваших специализированных тематических докладах по Крыму в соответствии с резолюциями Генассамблеи ООН", - говорится в письме.
- Напомним, по данным ГПСУ, из оккупированного Крыма на материк въезжает больше людей , чем в обратном направлении.
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