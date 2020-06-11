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Espreso.tvОбществоГенассамблею ООН впервые в истории проведут в онлайн-режиме

Генассамблею ООН впервые в истории проведут в онлайн-режиме

Председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде обратился к странам с предложением провести сессию Генассамблеи в онлайн-режиме

Об этом говорится в его письме, информирует DW со ссылкой на агентство AFP.

Предполагается, что в зале Генассамблеи покажут записанные выступления лидеров.

"Я предполагаю, что ограничения на международные поездки и проведение масштабных встреч при непосредственном участии лидеров государств из-за пандемии COVID-19, возможно, в той или иной степени все еще будут действовать в сентябре 2020 года", - написал Мухаммад-Банде.

По его словам, страны-участницы должны прислать записи речей своих лидеров продолжительностью не более 15 минут за пять дней до начала работы сессии.

Лично присутствовать на сессии Генассамблеи смогут быть один или два дипломата от каждой делегации.

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