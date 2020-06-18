Ребров сравнил работу в "Динамо" с электрическим стулом

18 июня, 2020, 20:43

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров считает, что сейчас некорректно говорить о его возвращении в киевское "Динамо"

Об этом сообщает footclub.com.

"О "Динамо", мне кажется, вообще некорректно говорить: у команды есть тренер. И я на собственном опыте знаю, как неприятно читать слухи, что тебя не завтра так послезавтра заменит тот или иной коллега. Проявите в конце концов уважение к человеку, дайте ему поработать. Я сейчас не вам лично это говорю, а тем, кто распространяет непроверенную информацию", - сказал Ребров.

Также украинец сравнил тренерское кресло в "Динамо" с электрическим стулом.

"Тренерское кресло в "Динамо" - как электрический стул. Стоит проиграть всего один матч "Шахтер" - и пресса принимается подбирать тебе преемника, предлагая подчас совершенно безумные варианты. Скажу вам так: если президент клуба решит, что пора что-то менять, вы об этом непременно узнаете ", - сказал Ребров.

Сергей Ребров был главным тренером "Динамо" с 2014 по 2017 год.