Ребров сравнил работу в "Динамо" с электрическим стулом
Об этом сообщает footclub.com.
"О "Динамо", мне кажется, вообще некорректно говорить: у команды есть тренер. И я на собственном опыте знаю, как неприятно читать слухи, что тебя не завтра так послезавтра заменит тот или иной коллега. Проявите в конце концов уважение к человеку, дайте ему поработать. Я сейчас не вам лично это говорю, а тем, кто распространяет непроверенную информацию", - сказал Ребров.
Также украинец сравнил тренерское кресло в "Динамо" с электрическим стулом.
"Тренерское кресло в "Динамо" - как электрический стул. Стоит проиграть всего один матч "Шахтер" - и пресса принимается подбирать тебе преемника, предлагая подчас совершенно безумные варианты. Скажу вам так: если президент клуба решит, что пора что-то менять, вы об этом непременно узнаете ", - сказал Ребров.
Сергей Ребров был главным тренером "Динамо" с 2014 по 2017 год.
- 9 июня турецкие СМИ сообщили, что Сергей Ребров решил оставить "Ференцварош" и продолжить карьеру в "Фенербахче".
- 11 июня Сергей Ребров назвал информацию о его переходе в турецкий "Фенербахче" выдумкой.
- 16 июня "Ференцварош" победил "Гонвед" и досрочно стал чемпионом Венгрии .
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