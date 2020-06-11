Ребров отреагировал на слухи о переходе в "Фенербахче"
11 июня, 2020, 12:27
Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров назвал информацию о его переходе в турецкий "Фенербахче" выдумкой
Об этом сообщает M4Sport .
10 июня перед матчем чемпионата Венгрии против "Пакша", который завершился вничью 2: 2, украинский тренер опроверг слухи о том, что он летом возглавит клуб из Стамбула.
"Это полная выдумка", - сказал Ребров.
По информации сайта болельщиков "Ференцвароша" Ulloi129, клуб из Будапешта и Ребров уже строят планы на следующий сезон. Поэтому о переходе Украинская к "Фенербахче" не идет.
"Ференцварош" под руководством Реброва уверенно лидирует в чемпионате Венгрии и опережает ближайшего преследователя - "Фехервар" - на 9 очков.
- 9 июня турецкие СМИ сообщили, что Сергей Ребров решил оставить "Ференцварош" и продолжить карьеру в "Фенербахче".
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