Ребров отреагировал на слухи о переходе в "Фенербахче"

11 июня, 2020, 12:27

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров назвал информацию о его переходе в турецкий "Фенербахче" выдумкой

Об этом сообщает M4Sport .

10 июня перед матчем чемпионата Венгрии против "Пакша", который завершился вничью 2: 2, украинский тренер опроверг слухи о том, что он летом возглавит клуб из Стамбула.

"Это полная выдумка", - сказал Ребров.

По информации сайта болельщиков "Ференцвароша" Ulloi129, клуб из Будапешта и Ребров уже строят планы на следующий сезон. Поэтому о переходе Украинская к "Фенербахче" не идет.

"Ференцварош" под руководством Реброва уверенно лидирует в чемпионате Венгрии и опережает ближайшего преследователя - "Фехервар" - на 9 очков.

9 июня турецкие СМИ сообщили, что Сергей Ребров решил оставить "Ференцварош" и продолжить карьеру в "Фенербахче".

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