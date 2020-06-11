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Espreso.tvСпортРебров отреагировал на слухи о переходе в "Фенербахче"

Ребров отреагировал на слухи о переходе в "Фенербахче"


фото: fradi.hu
Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров назвал информацию о его переходе в турецкий "Фенербахче" выдумкой

Об этом сообщает M4Sport .

10 июня перед матчем чемпионата Венгрии против "Пакша", который завершился вничью 2: 2, украинский тренер опроверг слухи о том, что он летом возглавит клуб из Стамбула.

"Это полная выдумка", - сказал Ребров.

По информации сайта болельщиков "Ференцвароша" Ulloi129, клуб из Будапешта и Ребров уже строят планы на следующий сезон. Поэтому о переходе Украинская к "Фенербахче" не идет.

"Ференцварош" под руководством Реброва уверенно лидирует в чемпионате Венгрии и опережает ближайшего преследователя - "Фехервар" - на 9 очков.

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