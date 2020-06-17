Команда Реброва досрочно стала чемпионом Венгрии по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
16 июня "Ференцварош" в 30-м туре чемпионата Венгрии в гостях победил "Гонвед" -2: 0 - и досрочно выиграл турнир.
Весь матч за команду Сергея Реброва сыграл украинец Александр Зубков, который сделал результативную передачу на 53-й минуте, еще один наш соотечественник - Игорь Харатин - вышел на замену на 77-й минуте.
За 2 тура до финиша чемпионата "Ференцварош" опередил ближайшего преследователя "Фехервара" на 14 очков и досрочно завоевал золотые медали.
Сергей Ребров выиграл второе чемпионство за два года работы с "Ференцварошем". До украинца у клуба был 1 чемпионский титул за 14 лет.
В первой половине сезона за команду также выступал украинец Даниил Игнатенко, но в зимнее трансферное окно перешел в "Мариуполь" на правах аренды из "Шахтера".
- Напомним, 11 июня Сергей Ребров назвал информацию о его переходе в турецкий "Фенербахче" выдумкой.
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