Ребров решил оставить "Ференцварош" ради бывшего клуба, - СМИ
Об этом сообщает Turkiye Gazetesi .
По информации источника, украинец уже принял предложение турецкого клуба. Агент Реброва Шандор Варга подтвердил, что президент "Фенербахче" Али Коч активно следит за достижениями украинском и уже несколько раз звонил ему.
Контракт 46-летнего Сергея Реброва с "Ференцварошем" действует до лета 2022 года, но у него есть немало предложений от других клубов. В то же время, Варга отметил, что сейчас Ребров не планирует покидать Венгрию и полностью сконцентрирован на работе в "Ференцварош".
"Фенербахче" пошел на карантин в чемпионате Турции на седьмом месте. "Ференцварош" лидирует в чемпионате Венгрии.
Сергей Ребров играл за "Фенербахче" с 2002 по 2004 год.
- 6 мая сообщалось, что президент "Динамо" Игорь Суркис предложил Сергею Реброву оставить венгерский "Ференцварош" и вернуться на пост главного тренера киевского клуба.
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