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Espreso.tvСпортРебров решил оставить "Ференцварош" ради бывшего клуба, - СМИ

Ребров решил оставить "Ференцварош" ради бывшего клуба, - СМИ


фото: Getty Images
Украинский тренер Сергей Ребров решил оставить венгерский "Ференцварош" и продолжить карьеру в турецком "Фенербахче"

Об этом сообщает Turkiye Gazetesi .

По информации источника, украинец уже принял предложение турецкого клуба. Агент Реброва Шандор Варга подтвердил, что президент "Фенербахче" Али Коч активно следит за достижениями украинском и уже несколько раз звонил ему.

Контракт 46-летнего Сергея Реброва с "Ференцварошем" действует до лета 2022 года, но у него есть немало предложений от других клубов. В то же время, Варга отметил, что сейчас Ребров не планирует покидать Венгрию и полностью сконцентрирован на работе в "Ференцварош".

"Фенербахче" пошел на карантин в чемпионате Турции на седьмом месте. "Ференцварош" лидирует в чемпионате Венгрии.

Сергей Ребров играл за "Фенербахче" с 2002 по 2004 год.

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