Ребров решил оставить "Ференцварош" ради бывшего клуба, - СМИ

9 июня, 2020, 11:46

Украинский тренер Сергей Ребров решил оставить венгерский "Ференцварош" и продолжить карьеру в турецком "Фенербахче"

Об этом сообщает Turkiye Gazetesi .

По информации источника, украинец уже принял предложение турецкого клуба. Агент Реброва Шандор Варга подтвердил, что президент "Фенербахче" Али Коч активно следит за достижениями украинском и уже несколько раз звонил ему.

Контракт 46-летнего Сергея Реброва с "Ференцварошем" действует до лета 2022 года, но у него есть немало предложений от других клубов. В то же время, Варга отметил, что сейчас Ребров не планирует покидать Венгрию и полностью сконцентрирован на работе в "Ференцварош".

"Фенербахче" пошел на карантин в чемпионате Турции на седьмом месте. "Ференцварош" лидирует в чемпионате Венгрии.

Сергей Ребров играл за "Фенербахче" с 2002 по 2004 год.

6 мая сообщалось, что президент "Динамо" Игорь Суркис предложил Сергею Реброву оставить венгерский "Ференцварош" и вернуться на пост главного тренера киевского клуба.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine