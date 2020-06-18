"Не хочу новый Майдан": Стерненко призвал Зеленского не превращать страну в "тоталитарное диктаторское образование"

18 июня, 2020, 22:16

Активист Сергей Стерненко призвал президента Владимира Зеленского прекратить вмешательство его команды в работу правоохранителей, предупредив, что это приведет к массовым протестам

Об этом Стерненко сказал в программе "Политклуб с Виталием Портниковым" в эфире Еспресо.TV.

"Я советую и настаиваю, чтобы господин Зеленский сменил свою кадровую политику и политику в отношении вмешательства, которое осуществляется членами его команды в правосудие и деятельность правоохранительных органов, так как это может привести страну к катастрофе. Я очень не хочу, чтобы у нас были новые массовые протесты, какой-то новый условный Майдан. И я прошу Владимира Зеленского не превращать страну в тоталитарное диктаторское образование. Потому что это обязательно выведет людей на улицы. Это будет иметь очень плохие последствия. Зеленский не ради себя, а ради Украины должен прекратить этот беспредел " - сказал Стерненко.

Активист отметил, что ответственность Зеленского за происходящее в стране обусловлена собственными действиями президента.

"Именно Владимир Зеленский несет ответственность за то, что происходит в стране. И он сам довел ситуацию до того, что именно он должен нести ответственность, потому что он неоднократно публично демонстрировал, что он может вмешиваться в работу правоохранительных органов, например, как он звонил Баканову, что он может лезть в сферы, которые не являются его компетенцией и где у него нет никаких полномочий, министра Авакова назначали на его должность под личную ответственность президента. Ну если президент у нас так много за что отвечает, он должен отвечать и за негативные последствия его вмешательства в другие ветви власти ", - подытожил Стерненко.

Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа. Позже суд позволил Стерненко отбывать домашний арест в Киеве.

Сергея Стерненко подозревают в убийстве. Сам он заявляет о вынужденной самообороне - во время нападения на него активист смог ранить одного из нападавших, от чего тот в дальнейшем умер. До этого нападения на Стерненко нападали еще дважды.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb