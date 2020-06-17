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Espreso.tvСпортРебров опроверг информацию о договоренности с "Фенербахче"

Ребров опроверг информацию о договоренности с "Фенербахче"


фото: Getty Images
Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров не собирается возглавлять турецкий "Фенербахче"

Об этом сообщает footballua.tv .

Ребров рассказал, что вся информация о назначении в "Фенербахче" является ложной.

"Слухи из Турции могут идти о ком угодно. В прошлом году, например, ходило много слухов об украинских тренерах и футболистах. Для Турции это совершенно нормально. Если футболист или тренер где-то немного засветился, то странно, что его не покупают в одну из команд Турции. Да, это слухи. Никаких официальных разговоров с "Фенербахче" у меня нет", - заявил Сергей Ребров.

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