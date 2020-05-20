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Espreso.tvОбществоПравительство продлило карантин, но послаблениями

Правительство продлило карантин, но послаблениями

20 мая на заседании правительства было принято решение восстановления с 22 мая работы городского и пригородного транспорта, гостиниц, проведения спортивных соревнований и обрядов в церквях

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV.

Степанов озвучил три критерия послаблений карантина в регионах: заболеваемость за последние 7 дней на 100 тыс. Населения; заполненность коек в больницах (не должна превышать 50%) и количество тестирований, проводимых в каждом регионе.

"Все эти критерии соответствуют каждому этапу (выхода из карантина - ред.), Если соблюдается тот или иной регион определенных критериев, то он может переходить на следующий этап смягчений. Эти этапы мы будем вводить соответственно 22 мая, 1 июня, 10 июня и 22 июня ", - отметил Степанов.

Постановление о продлении карантина должны опубликовать 21 мая, чтобы оно вступило в силу.

  • Напомним, 19 мая в Минздраве сообщили о планах продлить карантин до 22 июня
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