Правительство продлило карантин, но послаблениями
Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV.
Степанов озвучил три критерия послаблений карантина в регионах: заболеваемость за последние 7 дней на 100 тыс. Населения; заполненность коек в больницах (не должна превышать 50%) и количество тестирований, проводимых в каждом регионе.
"Все эти критерии соответствуют каждому этапу (выхода из карантина - ред.), Если соблюдается тот или иной регион определенных критериев, то он может переходить на следующий этап смягчений. Эти этапы мы будем вводить соответственно 22 мая, 1 июня, 10 июня и 22 июня ", - отметил Степанов.
Постановление о продлении карантина должны опубликовать 21 мая, чтобы оно вступило в силу.
- Напомним, 19 мая в Минздраве сообщили о планах продлить карантин до 22 июня
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