Правительство продлило карантин, но послаблениями

20 мая, 2020, 15:01

20 мая на заседании правительства было принято решение восстановления с 22 мая работы городского и пригородного транспорта, гостиниц, проведения спортивных соревнований и обрядов в церквях

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV.

Степанов озвучил три критерия послаблений карантина в регионах: заболеваемость за последние 7 дней на 100 тыс. Населения; заполненность коек в больницах (не должна превышать 50%) и количество тестирований, проводимых в каждом регионе.

"Все эти критерии соответствуют каждому этапу (выхода из карантина - ред.), Если соблюдается тот или иной регион определенных критериев, то он может переходить на следующий этап смягчений. Эти этапы мы будем вводить соответственно 22 мая, 1 июня, 10 июня и 22 июня ", - отметил Степанов.

Постановление о продлении карантина должны опубликовать 21 мая, чтобы оно вступило в силу.