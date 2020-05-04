Украина ослабляет карантин, - Шмыгаль
4 мая, 2020, 13:17
4 мая на заседании правительства Кабмин принял решение ослабить карантинные мероприятия после 11 мая: откроют парки, скверы и зоны отдыха, салоны красоты, часть магазинов
Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV.
Україна почала підготовку до виходу з карантину.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що уряд розробляє алгоритми безпечного відкриття об’єктів оптово-роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (крім торговельно-розважальних центрів), салонів краси, автосалонів, музеїв, бібліотек та інших закладів громадського відвідування, які матимуть чіткі правила дотримання санітарних норм.
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- Напомним, 22 апреля карантин в Украине продлили до 11 мая, пик эпидемии ожидают 3-8 числа
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