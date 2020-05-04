Украина ослабляет карантин, - Шмыгаль

4 мая, 2020, 13:17

4 мая на заседании правительства Кабмин принял решение ослабить карантинные мероприятия после 11 мая: откроют парки, скверы и зоны отдыха, салоны красоты, часть магазинов

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV.

Україна почала підготовку до виходу з карантину.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що уряд розробляє алгоритми безпечного відкриття об’єктів оптово-роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (крім торговельно-розважальних центрів), салонів краси, автосалонів, музеїв, бібліотек та інших закладів громадського відвідування, які матимуть чіткі правила дотримання санітарних норм.

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