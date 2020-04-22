Правительство продлило карантин до одинадцатого мая

22 апреля, 2020, 13:34

Карантин в Украине продлили до 11 мая, пик эпидемии ожидают 3-8 числа

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV.

"Правительство продолжает действовать на опережение. Текущая ситуация свидетельствует о том, что введенные ограничения были своевременными и эффективными. В Украине один из самых низких показателей по уровню летальности от коронавируса. Это 2,7 процента", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль .

Моделирование аналитиков свидетельствуют о том, что Украина еще не прошла пик заболеваемости коронавирус.

Премьер отметил, что он может наступить в начале мая.

"Исходя из этого правительство сегодня примет решение о продлении карантина до 11 мая, поскольку Академия наук ожидает пик между третьим и восьмым мая", - отметил премьер.

Основным условием начала выхода из карантина Денис Шмыгаль назвал несменяемость процента выявленных заболеваний в стране в течение десяти дней.

"Второе условие - больницы, заполненные пациентами с COVID-19 менее чем на 50%", - добавил он.

Шмыгаль отметил, что сейчас такие больницы заполнены на 10% в Украине.

"Это важный показатель, который означает, что мы сегодня идем умеренному сценарию, когда медицина готова принимать пациентов", - сказал он.

Премьер отметил, что до 11 мая перед правительством стоит задача увеличить количество тестирований на COVID-19. Шмыгаль отметил, что Украина приблизилась к показателю 5 тыс. тестов в день.

"Если все будет хорошо и ситуация будет способствовать, мы с 11 мая можем говорить об открытии парков-скверов, рынков непродовольственных товаров, части объектов бытовых услуг, возможны и другие смягчающие меры, которые также будут анонсированы в зависимости от развития ситуации ", - отметил он.