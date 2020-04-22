Правительство продлило карантин до одинадцатого мая
Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV.
"Правительство продолжает действовать на опережение. Текущая ситуация свидетельствует о том, что введенные ограничения были своевременными и эффективными. В Украине один из самых низких показателей по уровню летальности от коронавируса. Это 2,7 процента", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль .
Моделирование аналитиков свидетельствуют о том, что Украина еще не прошла пик заболеваемости коронавирус.
Премьер отметил, что он может наступить в начале мая.
"Исходя из этого правительство сегодня примет решение о продлении карантина до 11 мая, поскольку Академия наук ожидает пик между третьим и восьмым мая", - отметил премьер.
Основным условием начала выхода из карантина Денис Шмыгаль назвал несменяемость процента выявленных заболеваний в стране в течение десяти дней.
"Второе условие - больницы, заполненные пациентами с COVID-19 менее чем на 50%", - добавил он.
Шмыгаль отметил, что сейчас такие больницы заполнены на 10% в Украине.
"Это важный показатель, который означает, что мы сегодня идем умеренному сценарию, когда медицина готова принимать пациентов", - сказал он.
Премьер отметил, что до 11 мая перед правительством стоит задача увеличить количество тестирований на COVID-19. Шмыгаль отметил, что Украина приблизилась к показателю 5 тыс. тестов в день.
"Если все будет хорошо и ситуация будет способствовать, мы с 11 мая можем говорить об открытии парков-скверов, рынков непродовольственных товаров, части объектов бытовых услуг, возможны и другие смягчающие меры, которые также будут анонсированы в зависимости от развития ситуации ", - отметил он.
- Напомним, карантин в Украине ввели 12 марта. Тогда правительство сроком окончания карантина назвало 3 апреля, позже карантинные мероприятия продлили до 24 апреля.
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