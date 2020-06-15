"Мы не сотрем ни одно имя": Макрон пообещал не убирать памятники историческим деятелям из-за волны беспорядков

15 июня, 2020, 10:35

Франция не будет убирать памятники историческим личностям из-за волны массовых протестов и беспорядков

Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон, сообщает DW .

"Мы не сотрем ни имя" из истории, подчеркнул он в телеобращении к нации.

Это было сделано после случаев вандализма в соседней Великобритании и ряде других стран, где участники массовых беспорядков порочат и сбрасывают памятники выдающимся историческим личностям, которых они обвиняют в проявлениях расизма, участием в построении колониальных империй или любых угнетении неевропейцев.

Так, накануне новых протестов британские власти были вынуждены скрыть в защитные коробки некоторые памятники, включая статую премьера середины XX века Уинстона Черчилля.

Макрона заверил, что власть "не пойдет на компромисс в борьбе с расизмом, антисемитизмом и дискриминацией".

"Мы - нация, где каждый, независимо от происхождения и вероисповедания, может найти себе место", - заявил президент Франции.

Макрона также добавил, что некие "сепаратисты" могут воспользоваться борьбой с расизмом для своих целей.