"Мы не сотрем ни одно имя": Макрон пообещал не убирать памятники историческим деятелям из-за волны беспорядков
Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон, сообщает DW .
"Мы не сотрем ни имя" из истории, подчеркнул он в телеобращении к нации.
Это было сделано после случаев вандализма в соседней Великобритании и ряде других стран, где участники массовых беспорядков порочат и сбрасывают памятники выдающимся историческим личностям, которых они обвиняют в проявлениях расизма, участием в построении колониальных империй или любых угнетении неевропейцев.
Так, накануне новых протестов британские власти были вынуждены скрыть в защитные коробки некоторые памятники, включая статую премьера середины XX века Уинстона Черчилля.
Макрона заверил, что власть "не пойдет на компромисс в борьбе с расизмом, антисемитизмом и дискриминацией".
"Мы - нация, где каждый, независимо от происхождения и вероисповедания, может найти себе место", - заявил президент Франции.
Макрона также добавил, что некие "сепаратисты" могут воспользоваться борьбой с расизмом для своих целей.
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