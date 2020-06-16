Лигу чемпионов историческим способом завершат в Португалии
16 июня, 2020, 14:49
Решающие матчи Лиги чемпионов состоятся в столице Португалии в формате мини-турнира
Об этом сообщает Sky Sports
По информации источника, УЕФА проведет финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в формате мини-турнира в августе. Официальное решение будет принято завтра, 17 июня, по итогам заседания исполкома УЕФА.
12-дневный мини-турнир Лиги чемпионов планируется провести в Лиссабоне с 12 по 23 августа. Матчи будут проходить на двух стадионах: "Эштадиу Да Луж" и "Жозе Алваладе".
Команды сыграют плей-офф, начиная с четвертьфинала, состоящие из одного матча. Четвертьфиналы - 12-15 августа, полуфиналы - 18-19 августа, финал - 23 августа.
- 12 июня стало известно, что УЕФА хочет завершить Лигу чемпионов 2019/20 в португальском Лиссабоне.
- 7 июня сообщалось, что УЕФА склоняется к проведению решающих матчей Лиги чемпионов в Лиссабоне.
- 4 июня стало известно, что Германия, Португалия и Россия намерены подать заявку на проведение плей-офф Лиги чемпионов, прерванного из-за пандемии коронавируса.
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