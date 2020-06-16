Лигу чемпионов историческим способом завершат в Португалии

16 июня, 2020, 14:49

Решающие матчи Лиги чемпионов состоятся в столице Португалии в формате мини-турнира

Об этом сообщает Sky Sports

По информации источника, УЕФА проведет финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в формате мини-турнира в августе. Официальное решение будет принято завтра, 17 июня, по итогам заседания исполкома УЕФА.

12-дневный мини-турнир Лиги чемпионов планируется провести в Лиссабоне с 12 по 23 августа. Матчи будут проходить на двух стадионах: "Эштадиу Да Луж" и "Жозе Алваладе".

Команды сыграют плей-офф, начиная с четвертьфинала, состоящие из одного матча. Четвертьфиналы - 12-15 августа, полуфиналы - 18-19 августа, финал - 23 августа.