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Espreso.tvСпортРоссия хочет отобрать у Турции финал Лиги чемпионов

Россия хочет отобрать у Турции финал Лиги чемпионов


фото: Getty Images
Германия, Португалия и Россия намерены подать заявку на проведение плей-офф Лиги чемпионов, прерванного из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает bild.

УЕФА планирует завершить турнир (прим. - 1/4 финала, полуфинал и финал) на четырех стадионах в радиусе 100 км.

По информации источника, от Германии могут претендовать арены во Франкфурте, Майнце, Хоффенхайме и Дармштадте.

Стадионы от России и Португалии пока неизвестны.

Финал Лиги чемпионов должен пройти в турецком Стамбуле, но из-за пандемии коронавируса УЕФА собирается отобрать у страны статус хозяина.

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