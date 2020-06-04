Россия хочет отобрать у Турции финал Лиги чемпионов
4 июня, 2020, 11:37
Германия, Португалия и Россия намерены подать заявку на проведение плей-офф Лиги чемпионов, прерванного из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщает bild.
УЕФА планирует завершить турнир (прим. - 1/4 финала, полуфинал и финал) на четырех стадионах в радиусе 100 км.
По информации источника, от Германии могут претендовать арены во Франкфурте, Майнце, Хоффенхайме и Дармштадте.
Стадионы от России и Португалии пока неизвестны.
Финал Лиги чемпионов должен пройти в турецком Стамбуле, но из-за пандемии коронавируса УЕФА собирается отобрать у страны статус хозяина.
- 29 мая сообщалось, что нынешний сезон Лиги чемпионов может быть доигран в Германии .
- 3 июня стало известно, что в ЕФА рассматривает возможность доигрывание Лиги чемпионов и Лиги Европы в Лиссабоне в формате "Финала восьми".