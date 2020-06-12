УЕФА нашел город для завершения Лиги чемпионов
12 июня, 2020, 18:18
УЕФА хочет завершить Лигу чемпионов 2019/20 в португальском Лиссабоне
Об этом сообщает Bild .
Столица Португалии может принять не только матчи 1/4 финала, но и не сыгранные поединки стадии 1/8, полуфинальные матчи, а также финал.
УЕФА все еще склоняется к тому, чтобы доиграть сезон в формате одного матча на каждой стадии.
Финал Лиги чемпионов предварительно запланирован на 31 августа. Ранее решающий матч Лиги чемпионов-2020 должен быть в Стамбуле. Окончательное решение о месте и формате завершения ЛЧ УЕФА должно принять 17 июня.
- 7 июня сообщалось, что УЕФА склоняется к проведению решающих матчей Лиги чемпионов в Лиссабоне.
- 4 июня стало известно, что Германия, Португалия и Россия намерены подать заявку на проведение плей-офф Лиги чемпионов , прерванного из-за пандемии коронавируса.
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