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Espreso.tvСпортУЕФА нашел город для завершения Лиги чемпионов

УЕФА нашел город для завершения Лиги чемпионов


фото: Getty Images
УЕФА хочет завершить Лигу чемпионов 2019/20 в португальском Лиссабоне

Об этом сообщает Bild .

Столица Португалии может принять не только матчи 1/4 финала, но и не сыгранные поединки стадии 1/8, полуфинальные матчи, а также финал.

УЕФА все еще склоняется к тому, чтобы доиграть сезон в формате одного матча на каждой стадии.

Финал Лиги чемпионов предварительно запланирован на 31 августа. Ранее решающий матч Лиги чемпионов-2020 должен быть в Стамбуле. Окончательное решение о месте и формате завершения ЛЧ УЕФА должно принять 17 июня.

 

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