Стало известно, где состоится финал Лиги чемпионов

7 июня, 2020, 17:48

УЕФА склоняется к проведению решающих матчей Лиги чемпионов в Лиссабоне

Об этом сообщает Bild.

О намерении провести "Финал восьми" Лиги чемпионов заявляли Франкфурт, Лиссабон и Москва. Вариант с Россией УЕФА сразу отклонил из-за высокой заболеваемости в стране COVID-19.

Сейчас фаворитом в борьбе за финал главного еврокубка является Португалия. Причиной этого является то, что в Лиге чемпионов больше не осталось португальских клубов, а проведение турнира во Франкфурте будет рассматриваться, как предпочтение немецким командам в четвертьфинале. Столица Португалии соответствует требованиям УЕФА из-за количества необходимых стадионов. Также в стране стабильная эпидемиологическая ситуация.

Финал Лиги чемпионов предварительно запланирован на 31 августа. Ранее решающий матч Лиги чемпионов-2020 предполагали проводить в Стамбуле. Окончательное решение о месте и формата завершения ЛЧ УЕФА примет 17 июня.

4 июня стало известно, что Германия, Португалия и Россия намерены подать заявку на проведение плей-офф Лиги чемпионов, прерванного из-за пандемии коронавируса.

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