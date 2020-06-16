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Espreso.tvОбществоДетские лагеря откроют не ранее 1 июля, - Степанов

Детские лагеря откроют не ранее 1 июля, - Степанов


фото: 24tv
Детские оздоровительные лагеря в Украине решили не открывать как минимум до 1 июля 2020 года

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает правительственный портал.

Докладывая на внеочередном заседании комиссии 16 июня о состоянии ситуации с детскими оздоровительными лагерями, министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в детских лагерях есть большая проблема с возможными вспышками других инфекционных болезней, в частности кишечных, как это было в 2018-2019 годах.

"В таких случаях необходимо будет срочно доставлять детей в инфекционные больницы, львиная доля которых сейчас непосредственно работает с COVID-19", - отметил Степанов.

Также Степанов добавил, что в лагеря приезжают дети из разных регионов, у которых разная эпидемиологическая ситуация, которая может способствовать распространению коронавируса между регионами Украины.

"В связи с этим и в связи с ухудшением сегодняшней ситуации с эпидемией коронавируса мы считаем, что открытие оздоровительных заведений сейчас преждевременно. В то же время мы не исключаем такого решения, начиная с 1 июля, но не ранее", - сказал Степанов .

Решение о возможном открытии детских лагерей планируют пересмотреть 22 июня.

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