Детские лагеря откроют не ранее 1 июля, - Степанов

16 июня, 2020, 15:21

Детские оздоровительные лагеря в Украине решили не открывать как минимум до 1 июля 2020 года

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает правительственный портал.

Докладывая на внеочередном заседании комиссии 16 июня о состоянии ситуации с детскими оздоровительными лагерями, министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в детских лагерях есть большая проблема с возможными вспышками других инфекционных болезней, в частности кишечных, как это было в 2018-2019 годах.

"В таких случаях необходимо будет срочно доставлять детей в инфекционные больницы, львиная доля которых сейчас непосредственно работает с COVID-19", - отметил Степанов.

Также Степанов добавил, что в лагеря приезжают дети из разных регионов, у которых разная эпидемиологическая ситуация, которая может способствовать распространению коронавируса между регионами Украины.

"В связи с этим и в связи с ухудшением сегодняшней ситуации с эпидемией коронавируса мы считаем, что открытие оздоровительных заведений сейчас преждевременно. В то же время мы не исключаем такого решения, начиная с 1 июля, но не ранее", - сказал Степанов .

Решение о возможном открытии детских лагерей планируют пересмотреть 22 июня.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что условия отдыха в детских лагерях надо серьезно продумать.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что относится очень настороженно к открытию детских лагерей в ближайший месяц, ведь надо смотреть на дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в Украине.

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