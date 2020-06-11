Очень сомневаюсь в целесообразности открытия детских лагерей в этом году, - Шмыгаль

11 июня, 2020, 15:45

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что относится очень настороженно к открытию детских лагерей в ближайший месяц, ведь надо смотреть на дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в Украине

Об этом он заявил во время брифинга по случаю 100 дней работы правительства, передает Еспресо.TV.

"Оздоровление в детских лагерях - это более миллиона детей, которые могут болеть бессимптомно, которые могут переносить болезни в семье. Главное, вместо оздоровиться, они будут болеть. Пусть даже бессимптомно, но угроза достаточно велика. Эти аргументы естественны для того, чтобы эта дискуссия имела право на существование. Мое личное мнение, как отца, как гражданина Украины, я очень сомневаюсь в целесообразности открытия лагерей в этом году", - отметил Шмыгаль.

По словам премьера, Минздрав в течение трех дней должен показать свои расчеты и аргументы по открытию детских лагерей.

"Но пока я, как и вы, отношусь очень настороженно к возможности открытия детских лагерей в ближайший месяц, как минимум до того, как мы увидим дальнейшее развитие эпидемии в Украине", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что завтра, 12 июня, или в понедельник Кабмин будет смотреть расчеты МЗ и будет принимать соответствующие решения.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что условия отдыха в детских лагерях надо серьезно продумать.

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