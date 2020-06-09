"В устаревшем состоянии": Зеленский предложил провести аудит детских лагерей

9 июня, 2020, 15:10

Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством президента по предотвращению распространения COVID-19, передает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что за прошедшее лето в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций. По информации министра здравоохранения Максима Степанова, ежегодно в летних лагерях отдыхает 1-1,2 млн детей.

"Это много детей, и правила их отдыха в условиях коронавируса должны быть серьезно продуманы. В то же время большинство лагерей у нас в довольно устаревшем состоянии. Сейчас имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей" , - сообщил Зеленский.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что правительство уже разрешило работу баз отдыха и рассмотрит предложение президента по улучшению качества работы летних лагерей.

Напомним, с 22 мая Украина перешла к адаптивной модели карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной болезни.

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