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Espreso.tvОбщество"В устаревшем состоянии": Зеленский предложил провести аудит детских лагерей

"В устаревшем состоянии": Зеленский предложил провести аудит детских лагерей


фото: reuters
Президент Владимир Зеленский заявил, что условия отдыха в детских лагерях надо серьезно продумать

Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством президента по предотвращению распространения COVID-19, передает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что за прошедшее лето в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций. По информации министра здравоохранения Максима Степанова, ежегодно в летних лагерях отдыхает 1-1,2 млн детей.

"Это много детей, и правила их отдыха в условиях коронавируса должны быть серьезно продуманы. В то же время большинство лагерей у нас в довольно устаревшем состоянии. Сейчас имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей" , - сообщил Зеленский.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что правительство уже разрешило работу баз отдыха и рассмотрит предложение президента по улучшению качества работы летних лагерей.

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