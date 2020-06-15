Взятка в $ 6 млн: ВАКС арестовал замглавы киевской налоговой

15 июня, 2020, 13:18

15 июня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде ареста для первого заместителя начальника ГУ Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко с правом залога в 84 млн грн

Об этом сообщает LB.ua.

"Следственная судья постановил: ходатайство прокуратуры удовлетворить, применить к подозреваемому Ильяшенко Николаю Викторовичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня фактического содержания, то есть до 10 августа 2020 года. Определить подозреваемому залог в 40 тыс. Размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, составляет 84080000 грн ", - зачитала решение судья Вера Михайленко.

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Напомним, Ильяшенко является фигурантом дела о рекордной взятке руководству НАБУ и САП в размере $ 6 млн.

14 июня Высший антикоррупционный суд взял под стражу одного из задержанных по делу о попытке предоставления взятки в $ 6 млн руководителям САП и НАБУ и назначил ему залог в 40 млн грн .

В тот же день первый заместитель начальника управления налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко отстранили от выполнения обязанностей по подозрению в попытке дать взятку в $ 6 млн руководителям САП и НАБУ.

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