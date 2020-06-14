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Espreso.tvКриминалДело о взятке в $ 6 млн: суд взял под стражу одного из задержанных и назначил залог в 40 млн грн

Дело о взятке в $ 6 млн: суд взял под стражу одного из задержанных и назначил залог в 40 млн грн


фото: facebook
Высший антикоррупционный суд взял под стражу одного из задержанных по делу о попытке дачи взятки в $ 6 млн руководителям САП и НАБУ и назначил ему залог в 40 млн грн

Об этом сообщает НВ .

Задержанному по делу Андрею Кичи избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 10 августа включительно с возможностью внесения залога в размере 40,3 млн грн.

Решение объявила следственный судья на заседании Высшего антикоррупционного суда.

"Следственный судья постановил: ходатайство детектива удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Киче Андрею Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с момента его задержания и до 10 августа 2020 включительно, определить подозреваемому залог 19 тыс. 200 размеров прожиточного минимума для трудоспособных человек, что составляет 40 млн 358 тыс. 400 грн ", - объявила следственный судья.

  • Напомним, 12 мая детективы НАБУ задокументировали факт попытки дачи взятки бывшим высокопоставленным чиноникам  руководству бюро и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $ 6 млн.
  • 13 июня директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что в деле о взятке в $ 6 млн главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому задержаны трое доверенных лиц экс-министр экологии Николая Злочевского

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