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Espreso.tvКриминалДело о взятке в $ 6 млн: Заместителя главного столичного налоговика отстранили от обязанностей

Дело о взятке в $ 6 млн: Заместителя главного столичного налоговика отстранили от обязанностей


фото: facebook
Первого заместителя начальника управления налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко отстранили от выполнения обязанностей из-за подозрения в попытке дать взятку в $ 6 млн руководителям САП и НАБУ

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Ильяшенко уволили из-за подозрения в причастности к подкупу руководства антикоррупционных органов за закрытие дела против бывшего министра Николая Злочевского.

"13 июня 2020 года главой Государственной налоговой службы Украины Алексеем Любченко по факту нарушения присяги госслужащего открыто дисциплинарное производство и отстранен от исполнения должностных обязанностей первый заместитель начальника ГУ ГНС в Киеве Николай Ильяшенко", - говорится в сообщении.

Также была назначена проверка Главного управления ГНС в Киеве - для установления причин и условий, способствовавших совершению Ильяшенко коррупционного правонарушения.

  • Напомним, 14 июня Высший антикоррупционный суд взял под стражу одного из задержанных по делу о попытке предоставления взятки в $ 6 млн руководителям САП и НАБУ и назначил ему залог в 40 млн грн .

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