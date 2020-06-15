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Espreso.tvОбществоНа суд по Суркисам пришли представители Большой семерки и МВФ, - Швец

На суд по Суркисам пришли представители Большой семерки и МВФ, - Швец


фото: glavcom
Как сообщил лидер партии "Демократическая Сокира" Антон Швец, 15 июня на заседание Верховного суда по делу Суркисов против ПриватБанка пришли представители МВФ и стран Большой семерки

Об этом сообщил лидер партии "Демократическая Топор" Антон Швец из здания суда.

Заседание Верховного суда по делу Суркисов против ПриватБанка назначили на 15 июня в 10:30. Швец отметил в Facebook, что по его информации на суд придут представители МВФ и стран Большой семерки.

Позже Швец опубликовал еще одного сообщение, в котором отметил, что несмотря на заявление судей о давлении "Демсокиры" на суд, попал на заседание. В заметке он добавил, что на суде присутствовали иностранные гости "с английским и американским акцентом".

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Антон Швец ведет текстовую трансляцию заседания в последнем заметке. По его словам, сторона защиты - ПриватБанк - апеллирует к "антиколомойскому" закону и требует признать Суркисов связанными с банком лицами.

  • Напомним, 15 июня 2020 года Большая Палата Верховного Суда продолжила рассмотрение дела по иску семьи Суркисов, а именно - об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка во время национализации (bail-in).
  • Ранее, 27 апреля дело Суркисов о национализации ПриватБанка сняли с рассмотрения из-за давления на суд.
  • На трех активистов партии "Демсокира" составили админпротоколы за нарушение карантина на митинге под Верховным судом, где рассматривали связанность братьев Суркисов с ПриватБанком

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