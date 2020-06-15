На суд по Суркисам пришли представители Большой семерки и МВФ, - Швец

15 июня, 2020, 11:36

Как сообщил лидер партии "Демократическая Сокира" Антон Швец, 15 июня на заседание Верховного суда по делу Суркисов против ПриватБанка пришли представители МВФ и стран Большой семерки

Об этом сообщил лидер партии "Демократическая Топор" Антон Швец из здания суда.

Заседание Верховного суда по делу Суркисов против ПриватБанка назначили на 15 июня в 10:30. Швец отметил в Facebook, что по его информации на суд придут представители МВФ и стран Большой семерки.

Позже Швец опубликовал еще одного сообщение, в котором отметил, что несмотря на заявление судей о давлении "Демсокиры" на суд, попал на заседание. В заметке он добавил, что на суде присутствовали иностранные гости "с английским и американским акцентом".

Читайте также: ПриватБанк заявляет о первом применении "антиколомойского" закона в суде

Антон Швец ведет текстовую трансляцию заседания в последнем заметке. По его словам, сторона защиты - ПриватБанк - апеллирует к "антиколомойскому" закону и требует признать Суркисов связанными с банком лицами.

Напомним, 15 июня 2020 года Большая Палата Верховного Суда продолжила рассмотрение дела по иску семьи Суркисов, а именно - об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка во время национализации (bail-in).

Ранее, 27 апреля дело Суркисов о национализации ПриватБанка сняли с рассмотрения из-за давления на суд.

На трех активистов партии "Демсокира" составили админпротоколы за нарушение карантина на митинге под Верховным судом, где рассматривали связанность братьев Суркисов с ПриватБанком

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb