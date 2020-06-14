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Espreso.tvОбществоПриватБанк заявляет о первом применении "антиколомойского" закона в суде

ПриватБанк заявляет о первом применении "антиколомойского" закона в суде


фото: DW
Хозяйственный суд Киева 12 июня 2020 года удовлетворил ходатайство государственного ПриватБанка по закрытию производств по двум искам его бывших акционеров о признании недействительными договоров купли-продажи акций финучреждения

Об этом банк сообщил в субботу, 13 июня 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .

В банке отметили, что это стало первым реальным применением украинскими судами банковского закона 590-IX.

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Суд установил, что способ защиты своих прав, избранный истцами, - признание недействительными соглашений - не соответствует требованиям Гражданского процессуального кодекса. Согласно ему, единственным способом защиты прав истца по этим делам может быть возмещение ущерба в денежной форме.

"Закон 590-IX предусматривает право бывших акционеров банков на компенсацию причиненного вреда, запрещая при этом признавать недействительными договоры, заключенные в процессе вывода банков с рынка", - напомнили в пресс-служба ПриватБанка.

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