ПриватБанк заявляет о первом применении "антиколомойского" закона в суде

14 июня, 2020, 10:11

Хозяйственный суд Киева 12 июня 2020 года удовлетворил ходатайство государственного ПриватБанка по закрытию производств по двум искам его бывших акционеров о признании недействительными договоров купли-продажи акций финучреждения

Об этом банк сообщил в субботу, 13 июня 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .

В банке отметили, что это стало первым реальным применением украинскими судами банковского закона 590-IX.

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Суд установил, что способ защиты своих прав, избранный истцами, - признание недействительными соглашений - не соответствует требованиям Гражданского процессуального кодекса. Согласно ему, единственным способом защиты прав истца по этим делам может быть возмещение ущерба в денежной форме.

"Закон 590-IX предусматривает право бывших акционеров банков на компенсацию причиненного вреда, запрещая при этом признавать недействительными договоры, заключенные в процессе вывода банков с рынка", - напомнили в пресс-служба ПриватБанка.

12 июня прокуратура вызвала правление ПриватБанка на допрос по сомнительным исполнительным производствам о выплате $ 250 млн оффшорным компаниям братьев Суркисов .

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