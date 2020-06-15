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Espreso.tvОбществоДело Стерненко: журналист рассказал подробности столкновений под Шевченковским судом

Дело Стерненко: журналист рассказал подробности столкновений под Шевченковским судом

По словам корреспондента Еспресо, по состоянию на 16:45 под Шевченковским судом все спокойно, однако задержанных митингующих полиция развезла в автозаках по разным участкам

Об этом рассказал корреспондент Илья Евлаш во включении программы "Содержательно с Егором Чичериндой", передает Еспресо.TV .

Сейчас все спокойно под стенами Шевченковского суда. Правоохранители караулят у входа в суд и не пускают туда активистов.

По мнению Сергея Стерненко, который время от времени выходит к активистам, судья уже определился с мерой пресечения в отношении него. Стерненко считает - ему назначат круглосуточный домашний арест.

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Корреспондент рассказал о начале схваток под судом.

Активисты начали громко включать музыку и включать из громкоговорителей сирены, когда журналистка канала ZIK делала включения.

Это спровоцировало правоохранителей задержать одного из ведущих митинга в поддержку Стерненко.

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После этого возникла потасовка, правоохранители попытались оттеснить митингующих к входу во двор суда. Избили ногами одного из активистов, после чего закинули его в автозак и не допускали к нему медиков.

Евлаш заметил, что нардепу от "Голоса" порвали футболку.

Корреспондент рассказал, что задержанных развезли по разным отделениям милиции, информация о них уточняется.

  • 15 июня под судом, который избирает меру пресечения Сергею Стерненко, полиция избила нардепа от фракции "Голос" Романа Лозинского.

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