Дело Стерненко: журналист рассказал подробности столкновений под Шевченковским судом
Об этом рассказал корреспондент Илья Евлаш во включении программы "Содержательно с Егором Чичериндой", передает Еспресо.TV .
Сейчас все спокойно под стенами Шевченковского суда. Правоохранители караулят у входа в суд и не пускают туда активистов.
По мнению Сергея Стерненко, который время от времени выходит к активистам, судья уже определился с мерой пресечения в отношении него. Стерненко считает - ему назначат круглосуточный домашний арест.
Смотрите также: Полицейский бьет ногами лежащего задержанного под Шевченковским судом. ФОТОФАКТ
Корреспондент рассказал о начале схваток под судом.
Активисты начали громко включать музыку и включать из громкоговорителей сирены, когда журналистка канала ZIK делала включения.
Это спровоцировало правоохранителей задержать одного из ведущих митинга в поддержку Стерненко.
Читайте также: "Тролили журналистов медведчуковского канала": нардеп Юрчишин назвал имена задержанных под Шевченковским судом
После этого возникла потасовка, правоохранители попытались оттеснить митингующих к входу во двор суда. Избили ногами одного из активистов, после чего закинули его в автозак и не допускали к нему медиков.
Евлаш заметил, что нардепу от "Голоса" порвали футболку.
Корреспондент рассказал, что задержанных развезли по разным отделениям милиции, информация о них уточняется.
- 15 июня под судом, который избирает меру пресечения Сергею Стерненко, полиция избила нардепа от фракции "Голос" Романа Лозинского.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb