Дело Стерненко: журналист рассказал подробности столкновений под Шевченковским судом

15 июня, 2020, 17:22

По словам корреспондента Еспресо, по состоянию на 16:45 под Шевченковским судом все спокойно, однако задержанных митингующих полиция развезла в автозаках по разным участкам

Об этом рассказал корреспондент Илья Евлаш во включении программы "Содержательно с Егором Чичериндой", передает Еспресо.TV .

Сейчас все спокойно под стенами Шевченковского суда. Правоохранители караулят у входа в суд и не пускают туда активистов.

По мнению Сергея Стерненко, который время от времени выходит к активистам, судья уже определился с мерой пресечения в отношении него. Стерненко считает - ему назначат круглосуточный домашний арест.

Смотрите также: Полицейский бьет ногами лежащего задержанного под Шевченковским судом. ФОТОФАКТ

Корреспондент рассказал о начале схваток под судом.

Активисты начали громко включать музыку и включать из громкоговорителей сирены, когда журналистка канала ZIK делала включения.

Это спровоцировало правоохранителей задержать одного из ведущих митинга в поддержку Стерненко.

Читайте также: "Тролили журналистов медведчуковского канала": нардеп Юрчишин назвал имена задержанных под Шевченковским судом

После этого возникла потасовка, правоохранители попытались оттеснить митингующих к входу во двор суда. Избили ногами одного из активистов, после чего закинули его в автозак и не допускали к нему медиков.

Евлаш заметил, что нардепу от "Голоса" порвали футболку.

Корреспондент рассказал, что задержанных развезли по разным отделениям милиции, информация о них уточняется.

15 июня под судом, который избирает меру пресечения Сергею Стерненко, полиция избила нардепа от фракции "Голос" Романа Лозинского.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb