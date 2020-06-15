Дело Стерненко: всех задержанных во время столкновений с полицией отпустили, - нардеп
15 июня, 2020, 20:25
Всех задержанных под Шевченковским районным судом во время заседания по делу активиста Сергея Стерненко, отпустили из полицейских участков
Об этом написала нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина в Facebook.
"Ветеран войны и аспирант КНУ только что вышел из райотдела полиции. Все активисты сегодняшнего произвола правоохранителей на свободе!", - сообщила она.
Один из задержанных, Николай Выговский, рассказал, что на него составили три админпротокола.
"На меня составили три протокола: хулиганство, злостное неповиновение чертям Авакова, участие в несанкционированном митинге", - написал он.
- Напомним, 15 июня во Шевченковским судом, где выбирают меру пресечения Стерненко, произошла потасовка. Сторонников Шария оттеснили от суда
- Позже стало известно о задержанных полицией активистах
- В знак протеста против запрета провести автомобиль звукового сопровождения акции во двор суда активисты перекрыли движение по улице Дегтяревской: пропускают только общественный транспорт и экстренные службы
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