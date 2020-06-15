Дело Стерненко: всех задержанных во время столкновений с полицией отпустили, - нардеп

15 июня, 2020, 20:25

Всех задержанных под Шевченковским районным судом во время заседания по делу активиста Сергея Стерненко, отпустили из полицейских участков

Об этом написала нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина в Facebook.

"Ветеран войны и аспирант КНУ только что вышел из райотдела полиции. Все активисты сегодняшнего произвола правоохранителей на свободе!", - сообщила она.

Один из задержанных, Николай Выговский, рассказал, что на него составили три админпротокола.

"На меня составили три протокола: хулиганство, злостное неповиновение чертям Авакова, участие в несанкционированном митинге", - написал он.