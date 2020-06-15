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Espreso.tvОбществоАктивисты перекрыли улицу Дегтяревскую в Киеве под зданием Шевченковского суда

Активисты перекрыли улицу Дегтяревскую в Киеве под зданием Шевченковского суда


фото: Роман Сініцин
15 июня в знак протеста против запрета провести автомобиль звукового сопровождения акции во двор суда активисты перекрыли движение по улице Дегтяревской: пропускают только общественный транспорт и экстренные службы

Об этом сообщил в Facebook активист Роман Синицын.

"Дегтяревскую перекрыли, лучше объезжайте. Или присоединяйтесь", - написал он.

Журналист Сергей Гришин ведет стрим с улицы Дегтяревской, где активисты перекрыли движение транспорта.

Он отметил, что улицу напротив Шевченковского суда, где рассматривают меру пресечения Стерненко, перекрыли в знак протеста против запрета провести автомобиль звукового сопровождения акции во двор суда.

Читайте также: Дело Стерненка: журналист рассказал подробности столкновений под Шевченковским судом

Активисты организовано переходят дорогу в обе стороны улицы. Пропускают только общественный транспорт и экстренные службы.

Стрим Гришина:

 

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