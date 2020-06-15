Активисты перекрыли улицу Дегтяревскую в Киеве под зданием Шевченковского суда
Об этом сообщил в Facebook активист Роман Синицын.
"Дегтяревскую перекрыли, лучше объезжайте. Или присоединяйтесь", - написал он.
Журналист Сергей Гришин ведет стрим с улицы Дегтяревской, где активисты перекрыли движение транспорта.
Он отметил, что улицу напротив Шевченковского суда, где рассматривают меру пресечения Стерненко, перекрыли в знак протеста против запрета провести автомобиль звукового сопровождения акции во двор суда.
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Активисты организовано переходят дорогу в обе стороны улицы. Пропускают только общественный транспорт и экстренные службы.
Стрим Гришина:
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