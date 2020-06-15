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Espreso.tvОбществоПод судом по Стерненко произошла потасовка: активисты хотели прогнать представителей Шария, вмешалась полиция

Под судом по Стерненко произошла потасовка: активисты хотели прогнать представителей Шария, вмешалась полиция


фото: bbc
15 июня во Шевченковским судом, где выбирают меру пресечения Стерненко, произошла потасовка. Сторонников Шария оттеснили от суда
Об этом сообщил активист Роман Синицын в Facebook.

Активист выложил фото из-под суда и отметил, что представители Шария разговаривали с полицией.

"Беркута охраняют" журналистов "и охрану слое. Уже был первый замес", - прокомментировал он.

Также он заявил, что сторонников Шария охраны "титушки".

 

Позже "ВВС-Украина" сообщили о потасовку с файерами под Шевченковским судом.

Сторонники активиста столкнулись с представителями Анатолия Шария. Вмешались силовики, представителей Шария оттеснили от здания суда.

 

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