Под судом по Стерненко произошла потасовка: активисты хотели прогнать представителей Шария, вмешалась полиция
15 июня, 2020, 13:39
15 июня во Шевченковским судом, где выбирают меру пресечения Стерненко, произошла потасовка. Сторонников Шария оттеснили от суда
Об этом сообщил активист Роман Синицын в Facebook.
Активист выложил фото из-под суда и отметил, что представители Шария разговаривали с полицией.
"Беркута охраняют" журналистов "и охрану слое. Уже был первый замес", - прокомментировал он.
Также он заявил, что сторонников Шария охраны "титушки".
Позже "ВВС-Украина" сообщили о потасовку с файерами под Шевченковским судом.
Сторонники активиста столкнулись с представителями Анатолия Шария. Вмешались силовики, представителей Шария оттеснили от здания суда.
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