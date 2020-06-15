Дело Стерненко: прокурор Радионов назвал подозрение активисту несостоятельным
Об этом заявил прокурор Андрей Радионов на заседании Шевченковского районного суда Киева об избрании Стерненку пресечения, передает liga.net.
Радионов заявил, что не подписал подозрение Стерненко, поскольку оно было "несостоятельным, необъективным и составленным предвзято".
По словам Радионова, он обращался в Совет прокуроров с заявлением о давлении в деле Стерненко со стороны генпрокурора Ирины Венедиктов.
Также Радионов заявил, что сначала проект подозрения Стерненку был направлен с нарушением: он должен был попасть не к нему, как к старшей группы прокуроров по делу, а к прокурору Николая Бозоволяка. Радионов считает это вмешательством в его деятельность как прокурора.
Ранее Радионов отказался подписывать подозрение Стерненко и был выведен из группы прокуроров по делу.
- Напомним, ранее адвокаты активиста Сергея Стерненко подали на отвод судьи Бугиля из-за того, что он рассматривал дела майдановцев. Им отказали.
- Адвокаты повторно заявили об отводе судьи бугель из-за того, что он самостоятельно рассмотрел своем отводе.
- Защита Стерненко снова заявлял отвод прокурору Николаю Бозовуляку.
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