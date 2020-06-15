Дело Стерненко: прокурор Радионов назвал подозрение активисту несостоятельным

Радионов заявил, что не подписал подозрение Стерненко, поскольку оно было "несостоятельным, необъективным и составленным предвзято".

По словам Радионова, он обращался в Совет прокуроров с заявлением о давлении в деле Стерненко со стороны генпрокурора Ирины Венедиктов.

Также Радионов заявил, что сначала проект подозрения Стерненку был направлен с нарушением: он должен был попасть не к нему, как к старшей группы прокуроров по делу, а к прокурору Николая Бозоволяка. Радионов считает это вмешательством в его деятельность как прокурора.

Ранее Радионов отказался подписывать подозрение Стерненко и был выведен из группы прокуроров по делу.

Напомним, ранее адвокаты активиста Сергея Стерненко подали на отвод судьи Бугиля из-за того, что он рассматривал дела майдановцев. Им отказали.

Адвокаты повторно заявили об отводе судьи бугель из-за того, что он самостоятельно рассмотрел своем отводе.

Защита Стерненко снова заявлял отвод прокурору Николаю Бозовуляку.

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