Дело Стерненко: адвокаты снова заявляли об отводе прокурору Бозовуляку
15 июня, 2020, 10:37
Защита активиста Сергея Стерненко снова заявлял отвод прокурору Николаю Бозовуляку
Об этом сообщил Стерненко в Telegram .
"Опять заявляем отвод прокурору Бозовуляку", - написал Стерненко.
Он отметил, что Бозовуляк разгласил сведения о принять относительно Стерненка меры безопасности, то поступил уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 381 УК Украины.
Впоследствии активист сообщил, что судья Бугиль отказал в отводе прокурора.
- Напомним, ранее адвокаты активиста Сергея Стерненко подали на отвод судьи бугель из-за того, что он рассматривал дела майдановцев. Им отказали.
- Адвокаты повторно заявили об отводе судьи Бугиля из-за того, что он самостоятельно рассмотрел своем отводе.
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