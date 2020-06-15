Об этом сообщил Стерненко в Telegram .

"Опять заявляем отвод прокурору Бозовуляку", - написал Стерненко.

Он отметил, что Бозовуляк разгласил сведения о принять относительно Стерненка меры безопасности, то поступил уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 381 УК Украины.

Впоследствии активист сообщил, что судья Бугиль отказал в отводе прокурора.

Напомним, ранее адвокаты активиста Сергея Стерненко подали на отвод судьи бугель из-за того, что он рассматривал дела майдановцев. Им отказали.

Адвокаты повторно заявили об отводе судьи Бугиля из-за того, что он самостоятельно рассмотрел своем отводе.

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