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Espreso.tvОбществоСтерненко подал на повторный отвод судьи: тот сам рассматривал свой отвод

Стерненко подал на повторный отвод судьи: тот сам рассматривал свой отвод


фото: Сергій Стерненко
12 июня на рассмотрении меры пресечения Сергею Стерненко адвокаты повторно заявили об отводе судьи Бигуля

Об этом сообщил Сергей Стерненко в Facebook.

"Нам отказали в отводе судьи. Заявляем судьи Бугилю повторный отвод из-за того, что есть негласное решение суда не пускать людей в суд", - отметил активист.

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Стерненко заметил, что судья Бугиль решил сам рассмотреть свой отвод и сразу же отказал, хотя не имеет таких полномочий.

 

  • Напомним, ранее адвокаты активиста Сергея Стерненко подали на отвод судьи Бугиля из-за того, что он рассматривал дела майдановцев. Им отказали.

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