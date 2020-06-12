Стерненко подал на повторный отвод судьи: тот сам рассматривал свой отвод

12 июня, 2020, 16:21

12 июня на рассмотрении меры пресечения Сергею Стерненко адвокаты повторно заявили об отводе судьи Бигуля

Об этом сообщил Сергей Стерненко в Facebook.

"Нам отказали в отводе судьи. Заявляем судьи Бугилю повторный отвод из-за того, что есть негласное решение суда не пускать людей в суд", - отметил активист.

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Стерненко заметил, что судья Бугиль решил сам рассмотреть свой отвод и сразу же отказал, хотя не имеет таких полномочий.

Напомним, ранее адвокаты активиста Сергея Стерненко подали на отвод судьи Бугиля из-за того, что он рассматривал дела майдановцев. Им отказали.

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