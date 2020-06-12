Стерненко подал на повторный отвод судьи: тот сам рассматривал свой отвод
12 июня, 2020, 16:21
12 июня на рассмотрении меры пресечения Сергею Стерненко адвокаты повторно заявили об отводе судьи Бигуля
Об этом сообщил Сергей Стерненко в Facebook.
"Нам отказали в отводе судьи. Заявляем судьи Бугилю повторный отвод из-за того, что есть негласное решение суда не пускать людей в суд", - отметил активист.
Читайте также: Подозрение Стерненко: в Раде заявили о нарушениях со стороны СБУ
Стерненко заметил, что судья Бугиль решил сам рассмотреть свой отвод и сразу же отказал, хотя не имеет таких полномочий.
- Напомним, ранее адвокаты активиста Сергея Стерненко подали на отвод судьи Бугиля из-за того, что он рассматривал дела майдановцев. Им отказали.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
Читайте также
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-