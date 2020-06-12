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Espreso.tvОбществоМВФ ухудшил прогноз по курсу доллара в Украине

МВФ ухудшил прогноз по курсу доллара в Украине


фото: reuters
Международный валютный фонд ухудшил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года

Об этом свидетельствуют данные Меморандума Украины с МВФ.

Согласно данным в тексте Меморандума, номинальный ВВП Украины в 2020 году оставит $ 130, 3 млрд, номинальный ВВП в гривнах - 3908 млрд грн. Таким образом, МВФ закладывает в свои расчеты курс на уровне 30 гривен за доллар.

Данные свидетельствуют, что МВФ ожидает курс 28,9 гривен за доллар в 2021 году и 28,6 гривен за доллар в 2022 году. А потом курс стабилизируется на уровне 28,7 гривен за доллар.

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