МВФ ухудшил прогноз по курсу доллара в Украине

12 июня, 2020, 16:39

Международный валютный фонд ухудшил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года

Об этом свидетельствуют данные Меморандума Украины с МВФ.

Согласно данным в тексте Меморандума, номинальный ВВП Украины в 2020 году оставит $ 130, 3 млрд, номинальный ВВП в гривнах - 3908 млрд грн. Таким образом, МВФ закладывает в свои расчеты курс на уровне 30 гривен за доллар.

Данные свидетельствуют, что МВФ ожидает курс 28,9 гривен за доллар в 2021 году и 28,6 гривен за доллар в 2022 году. А потом курс стабилизируется на уровне 28,7 гривен за доллар.

Напомним, в ночь на 10 июня по киевскому времени Международный валютный фонд одобрил предоставление Украине $ 5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by сроком на 1,5 года.

12 июня Украина полностью получила $ 2,1 млрд первого транша от Международного валютного фонда в рамках нового меморандума.

Ранее МВФ также ухудшил свой прогноз по развитию украинской экономики: в частности, по прогнозу в 2020 году падение валового внутреннего продукта Украины может составить 8,2%. Ранее фонд ожидал падения на уровне 7,7%.