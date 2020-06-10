МВФ существенно ухудшил прогноз для экономики Украины

10 июня, 2020, 10:33

МВФ прогнозирует, что в 2020 году падение валового внутреннего продукта Украины может составить 8,2%. Ранее фонд ожидал падения на уровне 7,7%

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда по развитию украинской экономики, размер ВВП Украины в 2020 году составит 3,9 трлн грн, говорится в пресс-релизе МВФ.

А уровень инфляции по итогам года составит 4,5%, ожидают в фонде.

По расчетам МВФ, украинская экономика будет выходить из экономического кризиса значительно медленнее, чем ожидалось ранее.

Так, на 2021 год МВФ прогнозирует рост ВВП всего на 1,1% (до этого прогнозировали 3,6%). Впрочем, рост экономики Украины должен несколько ускориться уже в 2022 году и составит 3%.

Кроме того, в МВФ дали прогноз по поводу размера государственного долга Украины: в частности, в 2020 году он вырастет до $93 млрд (в 2019 году долг был $78,8 млрд).

Уже в 2021 и 2022 годах госдолг должен постепенно снизиться до $84,6 млрд и $77,9 млрд соответственно.

Международные резервы Украины МВФ в 2020 году прогнозирует на уровне $19,3 млрд (в 2019 году они составили $25,3 млрд). Рост резервов до $26,5 млрд Украины следует ожидать в 2022 году.

Напомним, в НБУ прогнозируют, что в результате глобального кризиса и карантинных ограничений для преодоления пандемии украинская экономика может упасть на 5% в 2020 году.