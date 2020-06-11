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Espreso.tvОбществоЗа 10 дней работы системы видеофиксации количество нарушений ПДД снизилось вдвое, - Аваков

За 10 дней работы системы видеофиксации количество нарушений ПДД снизилось вдвое, - Аваков


фото: fb
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что за 10 дней работы системы фотофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области количество нарушений снизилось вдвое

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

Аваков отметил, что за 10 дней работы системы фотофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области количество нарушений ПДД снизилось вдвое.

"Количество нарушений снизилась вдвое, оплачено 7 тыс. 399 штрафов на счет Госказначейства перечислено 1 млн 431 тыс. грн - итог 10 дней работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области", - отметил министр внутренних дел.

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