За 10 дней работы системы видеофиксации количество нарушений ПДД снизилось вдвое, - Аваков

11 июня, 2020, 14:05

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что за 10 дней работы системы фотофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области количество нарушений снизилось вдвое

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

Аваков отметил, что за 10 дней работы системы фотофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области количество нарушений ПДД снизилось вдвое.

"Количество нарушений снизилась вдвое, оплачено 7 тыс. 399 штрафов на счет Госказначейства перечислено 1 млн 431 тыс. грн - итог 10 дней работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области", - отметил министр внутренних дел.

Напомним, 1 июня в Киеве заработали камеры фиксации нарушений ПДД.

За первые пять дней работы камеры автоматической фиксации нарушений ПДД выявили 200 000 фактов превышения скорости .

Министрество внутренних дел запустило мобильное приложение "Штрафы ПДД" , который позволяет проверить наличие штрафов за нарушения, оплатить их, а также получать уведомления о новых постановления или изменения их статуса.

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