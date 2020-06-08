Камеры автофиксации зафиксировали 200 тысяч нарушений ПДД за 5 дней работы
Об этом сообщает Радио Свобода .
Как отмечается, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил, что в предыдущий период тестирования системы в некоторые дни количество нарушений превышала сто тысяч.
"По состоянию на субботу, 6 июня, за первые пять дней работы камеры в столице зафиксировали 200 тысяч нарушений. В полиции отмечают, что с каждым днем количество случаев несоблюдения правил ПДД снижается", - говорится в сообщении.
Билошицкий добавил, что сейчас удается достигать запланированного эффекта от системы фото- и видеофиксации, однако правоохранители не исключают, что в дальнейшем могут быть колебания в количестве нарушений.
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