8 июня, 2020, 11:22

За первые пять дней работы камеры автоматической фиксации нарушений ПДД выявили 200 тысяч фактов превышения скорости

Об этом сообщает Радио Свобода .

Как отмечается, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил, что в предыдущий период тестирования системы в некоторые дни количество нарушений превышала сто тысяч.

"По состоянию на субботу, 6 июня, за первые пять дней работы камеры в столице зафиксировали 200 тысяч нарушений. В полиции отмечают, что с каждым днем количество случаев несоблюдения правил ПДД снижается", - говорится в сообщении.

Билошицкий добавил, что сейчас удается достигать запланированного эффекта от системы фото- и видеофиксации, однако правоохранители не исключают, что в дальнейшем могут быть колебания в количестве нарушений.