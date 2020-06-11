Против Порошенко готовят два дела о хулиганстве, - адвокат

11 июня, 2020, 10:01

В Офисе генпрокурора готовят два уголовных производства в отношении пятого президента Петра Порошенко за хулиганство

Об этом заявил его адвокат Илья Новиков, сообщает Интерфакс-Украина .

"Сюжет такой -" хулиганство, совершенное бывшим пятым президентом Порошенко с особым цинизмом и пренебрежением к обществу". Один эпизод был 25 февраля, а второй - 27 февраля прошлого года во время поездки по Запорожью и Червонограду", - сказал Новиков.

Адвокат отмечает, что такие действия напоминают поведение, заимствованное у российских чиновников, которые выполняют только абсурдные указания сверху.