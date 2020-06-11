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Espreso.tvОбществоПротив Порошенко готовят два дела о хулиганстве, - адвокат

Против Порошенко готовят два дела о хулиганстве, - адвокат


фото: glavcom
В Офисе генпрокурора готовят два уголовных производства в отношении пятого президента Петра Порошенко за хулиганство

Об этом заявил его адвокат Илья Новиков, сообщает Интерфакс-Украина .

"Сюжет такой -" хулиганство, совершенное бывшим пятым президентом Порошенко с особым цинизмом и пренебрежением к обществу". Один эпизод был 25 февраля, а второй - 27 февраля прошлого года во время поездки по Запорожью и Червонограду", - сказал Новиков.

Адвокат отмечает, что такие действия напоминают поведение, заимствованное у российских чиновников, которые выполняют только абсурдные указания сверху.

  • Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко.
  • Впоследствии Порошенко прибыл в Офис генпрокурора.
  • Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал попытку ему объявить подозрение "преследованием оппозиции".
  • Генеральный прокурор Ирина Венедиктова записала видеообращение по поводу подозрения пятому президенту Петру Порошенко.
 
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