Венедиктова выразила свою позицию относительно вручения подозрения Порошенко
Об этом сообщила пресс-служба Офиса.
"В присутствии адвокатов, понятых, следователя и прокурора народный депутат отказался от подписания и получения письменного уведомления о подозрении, памятки о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого, а также ходатайства об избрании меры пресечения и повесток о вызове на допрос в качестве подозреваемого", - сказала она.
Генпрокурор также объяснила некоторые аспекты относительно подозрения.
Она заявила, что имеет все законные основания поручить другим прокурорам осуществить письменное уведомление о подозрении.
"Во-вторых, после отказа получать документы народный депутат вместе с коллегами по фракции, адвокатами и охранниками появился в помещении Офиса ненерального прокурора. При этом под предлогом неотложного приема по расследованию ряда уголовных производств. Хотя любые предложения, указания и требования народного депутата относительно досудебного следствия неправомерны. Поэтому неправомерным является и давление на генерального прокурора требовать повторно сообщить о подозрении ", - сказала она.
Она отметила, что действующим законодательством не предусмотрено повторное сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления.
"Сегодня сообщение о подозрении уже отправлено народному депутату по почте. Далее - избрание меры пресечения в суде", - подытожила она.
- Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко.
- Впоследствии Порошенко прибыл в Офис генпрокурора.
- Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал попытку ему объявить подозрение "преследованием оппозиции".
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