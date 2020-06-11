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Espreso.tvОбществоВенедиктова выразила свою позицию относительно вручения подозрения Порошенко

Венедиктова выразила свою позицию относительно вручения подозрения Порошенко


фото: suspilne
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова записала видеообращение по поводу подозрения пятому президенту Петру Порошенко

Об этом сообщила пресс-служба Офиса.

"В присутствии адвокатов, понятых, следователя и прокурора народный депутат отказался от подписания и получения письменного уведомления о подозрении, памятки о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого, а также ходатайства об избрании меры пресечения и повесток о вызове на допрос в качестве подозреваемого", - сказала она.

Генпрокурор также объяснила некоторые аспекты относительно подозрения.

Она заявила, что имеет все законные основания поручить другим прокурорам осуществить письменное уведомление о подозрении.

"Во-вторых, после отказа получать документы народный депутат вместе с коллегами по фракции, адвокатами и охранниками появился в помещении Офиса ненерального прокурора. При этом под предлогом неотложного приема по расследованию ряда уголовных производств. Хотя любые предложения, указания и требования народного депутата относительно досудебного следствия неправомерны. Поэтому неправомерным является и давление на генерального прокурора требовать повторно сообщить о подозрении ", - сказала она.

Она отметила, что действующим законодательством не предусмотрено повторное сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления.

"Сегодня сообщение о подозрении уже отправлено народному депутату по почте. Далее - избрание меры пресечения в суде", - подытожила она.

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