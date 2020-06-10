Зеленскому стоит позвонить Януковичу и спросить, чем заканчивается политическое преследование оппозиции, - Порошенко

10 июня, 2020, 12:31

Политические преследования, которые устраивает ГБР по заказу властей, - это свидетельство отчаяния и бессилия и не имеет ничего общего с евроинтеграцией и европейскими ценностями

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" заявил под стенами ГБР, пишет пресс-служба партии.

"То, что сейчас делает власть, ничего общего не имеет с европейскими ценностями, с нашим движением в Европу, с нашими достижениями, с безвизовым режимом, третью годовщину которого мы будем праздновать завтра. Ибо Европейский Союз - это верховенство права. А преследование оппозиции, двойное правосудие - Владимир Александрович, чем это закончится, вы можете переспросить у Януковича. Позвоните ему, он вам расскажет, чем он закончил", - обратился Порошенко к Зеленского.

"Хочу подчеркнуть, что за этот год они очень тщательно изучили каждую минуту моего пребывания на посту президента. А я работал и до 2:00, и до 3:00, и до 5:00 утра, я не так быстро устаю, как Владимир Александрович. И в этих условиях - я хочу отдельно подчеркнуть, что после того, как не было найдено абсолютно ничего, они пошли к событиям 5-, 7-, 13-, 15-летней давности. Сейчас я не исключаю, что они внимательно проанализируют события 1972, 73, 74 годов, когда я в Болградской средней школе №2 Одесской области получал в первом, втором, третьем и других классах похвальные листы как отличник. А, ну, Порошенко завышали оценки? И привлечь к ответственности надо его первую учительницу", - иронизирует Петр Порошенко.

"Все, что они строят, строится на лжи. Но у лжи очень короткие ноги, ложь не побеждает. Правда будет за нами. Победа будет за нами. Наше движение в Европу, евроатлантическое сообщество будет продолжено. Наша политическая сила будет работать на Украину. так, как нашими усилиями сегодня было принято решение о выделении Украине очередного транша 2 млрд долларов. Кстати, отдельно заявление было руководства международных финансовых организаций о блестящих реформах, которые были проведены в течение последних пяти лет, сделали прочной банковскую систему, укрепили экономику . Которую сейчас разрушает новая неопытная, зеленая власть новых лиц", - отметил пятый Президент.

"Еще раз подчеркиваю, управлять страной - это не вести телевизионное шоу, и последствия гораздо тяжелее", - предостерег лидер "Европейской Солидарности".