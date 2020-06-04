Готов отдать штраф, если что-то нарушал, - Зеленский о визите в кафе на Хмельнитчине
Об этом он сказал во время своего визита в Хмельницкую область, передает Еспресо.TV .
"Я готов отдать штраф, если я что-то нарушал. Ну ... да. Мне сказали, пригласили, я зашел", - сказал Зеленский.
Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко объяснил, что они посетили кафе, чтобы проверить, соблюдаются там все необходимые нормы.
"Мы вчера шли по улице, хотели взять кофе. Рестораторы, как и другой бизнес хотят открыться раньше и они обратились к нам со словами, что уже готовы выполнять нормы, которые мы опубликовали. Просто зашли проверить, было все соблюдено так, как прописано в наших нормах. Я сидел подальше. Мы не рассматриваем это как нарушение карантина ", - сказал Ляшко.
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- Зеленский во время своего визита в Хмельницкий посетил кафе, которое, согласно постановлению Кабинета министров, могли бы открыть для посещения только 5 июня. В обществе Зеленского был Ляшко.