 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГотов отдать штраф, если что-то нарушал, - Зеленский о визите в кафе на Хмельнитчине

Готов отдать штраф, если что-то нарушал, - Зеленский о визите в кафе на Хмельнитчине


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что делал в кафе на Хмельнитчине и готов ли заплатить штраф за нарушение карантина

Об этом он сказал во время своего визита в Хмельницкую область, передает Еспресо.TV .

"Я готов отдать штраф, если я что-то нарушал. Ну ... да. Мне сказали, пригласили, я зашел", - сказал Зеленский.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко объяснил, что они посетили кафе, чтобы проверить, соблюдаются там все необходимые нормы.

"Мы вчера шли по улице, хотели взять кофе. Рестораторы, как и другой бизнес хотят открыться раньше и они обратились к нам со словами, что уже готовы выполнять нормы, которые мы опубликовали. Просто зашли проверить, было все соблюдено так, как прописано в наших нормах. Я сидел подальше. Мы не рассматриваем это как нарушение карантина ", - сказал Ляшко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .

  • Зеленский во время своего визита в Хмельницкий посетил кафе, которое, согласно постановлению Кабинета министров, могли бы открыть для посещения только 5 июня. В обществе Зеленского был Ляшко.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 июня, 2020 четверг

больше новостей

4 июня, 2020 четверг

3 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать