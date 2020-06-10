На Тернопольщине рекомендуют усилить карантин, - ОГА

10 июня, 2020, 17:36

Региональная комиссия чрезвычайных ситуаций рекомендует усилить карантинные мероприятия в Тернополе и трех районах области

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"В Тернополе, Тернопольском и Збаражском районах рекомендуют усилить карантинные мероприятия. На данных территориях местным комиссиям ТЭБ и ЧС также рекомендуют рассмотреть вопрос приостановления введения адаптивного карантина, ведь показатель инцидентности там превышает допустимую норму", - говорится в сообщении.

Такое решение приняли во время внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской облгосадминистрации, чтобы не допустить новой волны заболевания COVID-19.

Отмечается, что по итогам заседания, жесткие карантинные мероприятия и в дальнейшем будут продолжаться в Кременецком районе. Зато в Шумском районе, где в течение недели нет новых заболеваний COVID-19, произойдет ослабление ограничений.

Напомним, 10 июня главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области не готовы к ослаблению карантина . По состоянию на вчера, 9 июня, в перечне этих областей была и Тернопольская область .

Глава медицинской комиссии Киева Олег Гелевей сообщил, что после 22 июня карантин в Украине будет продлен .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine