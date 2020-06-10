22 июня карантин в Киеве продлят, - глава медкомиссии

10 июня, 2020, 17:21

Глава медицинской комиссии Киева Олег Гелевей сообщил, что после 22 июня карантин в Украине будет продлен

Об этом он сказал во время пресс конференции, передает УНИАН .

Гелевей отметил, после 22 июня карантин в Киеве будет продолжено.

"Однозначно, 22 июня карантин будет продлен. Потому что, вы же видите, что у нас все же идет медленный рост. Об отказе от карантина мы сможем сказать, когда у нас будет ежедневное конкретное уменьшение количества активно больных. На сегодняшний день такого нет ", - сказал глава медкомиссии.

Напомним, главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что в Киеве и шести областях нельзя ослаблять карантин .

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