22 июня карантин в Киеве продлят, - глава медкомиссии
10 июня, 2020, 17:21
Глава медицинской комиссии Киева Олег Гелевей сообщил, что после 22 июня карантин в Украине будет продлен
Об этом он сказал во время пресс конференции, передает УНИАН .
Гелевей отметил, после 22 июня карантин в Киеве будет продолжено.
"Однозначно, 22 июня карантин будет продлен. Потому что, вы же видите, что у нас все же идет медленный рост. Об отказе от карантина мы сможем сказать, когда у нас будет ежедневное конкретное уменьшение количества активно больных. На сегодняшний день такого нет ", - сказал глава медкомиссии.
- Напомним, главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что в Киеве и шести областях нельзя ослаблять карантин .
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
Читайте также
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-