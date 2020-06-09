Киев и 7 областей не готовы к ослаблению карантина, - МОЗ

9 июня, 2020, 13:41

Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области не готовы к ослаблению противоэпидемических мероприятий

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области не готовы к ослаблению карантинных мероприятий.

Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), большой загруженностью койкомест в медучреждениях и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

В то же время показатели загруженности коек для больных COVID-19 и охват больных испытаниями находятся в пределах нормы.

Напомним, с 22 мая Украина перешла к адаптивной модели карантина , введенного из-за пандемии коронавирусной болезни.

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