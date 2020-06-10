В Киеве и шести областях не могут ослаблять карантин, - Ляшко

10 июня, 2020, 09:49

Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области не готовы к ослаблению карантина

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина .

По его словам, в этих регионах зафиксировано более 12 больных на 100 тысяч населения.

"Мы сегодня имеем несколько областей, которые не дотягивают до показателя инцидентности. В частности - город Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области. Это те области, которые до сегодняшнего дня не могут применять очередной этап смягчения карантинных мероприятий", - заявил Ляшко.