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Espreso.tvОбществоDanone прекращает рекламную кампанию с Пореченковым, который стрелял в ВСУ в Донецком аэропорту, - посол Украины во Франции

Danone прекращает рекламную кампанию с Пореченковым, который стрелял в ВСУ в Донецком аэропорту, - посол Украины во Франции


фото: bez-tabu
Французская компания Danone прекращает рекламную кампанию с участием российского актера Михаила Пореченкова, которую запустило представительство компании в России

Об этом написал посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter.

"Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция", - сообщил он.

  • Напомним, СБУ и МВД открыли уголовные производства против Пореченкова за участие в террористической деятельности так называемой "ДНР» (по ст. 258-3 УК Украины) и за участие в составе вооруженных формирований в нападении на граждан (ст. 260 ч. 4).
  • После выхода российской рекламы йогурта Actimel украинцы в соцсетях призывают к бойкоту компании Danone и всей их продукции.
  • Посольство Украины в Франции отреагировало на рекламу Danone с российским актером Михаилом Пореченковым, который стрелял по ВСУ в Донецком аэропорту
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