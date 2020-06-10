Danone прекращает рекламную кампанию с Пореченковым, который стрелял в ВСУ в Донецком аэропорту, - посол Украины во Франции
10 июня, 2020, 15:12
Французская компания Danone прекращает рекламную кампанию с участием российского актера Михаила Пореченкова, которую запустило представительство компании в России
Об этом написал посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter.
"Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция", - сообщил он.
У меня для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь @Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция. А вот теперь, когда аппетит уже не портят, приятного аппетита- Shamshur Oleh (@Shamshur_O) June 10, 2020
- Напомним, СБУ и МВД открыли уголовные производства против Пореченкова за участие в террористической деятельности так называемой "ДНР» (по ст. 258-3 УК Украины) и за участие в составе вооруженных формирований в нападении на граждан (ст. 260 ч. 4).
- После выхода российской рекламы йогурта Actimel украинцы в соцсетях призывают к бойкоту компании Danone и всей их продукции.
- Посольство Украины в Франции отреагировало на рекламу Danone с российским актером Михаилом Пореченковым, который стрелял по ВСУ в Донецком аэропорту
Читайте также
-
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
Читайте также
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-