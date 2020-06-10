Danone прекращает рекламную кампанию с Пореченковым, который стрелял в ВСУ в Донецком аэропорту, - посол Украины во Франции

У меня для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь @Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция. А вот теперь, когда аппетит уже не портят, приятного аппетита